Верховна Рада Криму скасувала заборону партії «Свобода»

Про це заявив голова Постійної комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань нормотворчої діяльності, організації роботи Верховної Ради та у зв'язках із громадськістю Костянтин Бахарєв.

Члени Президії ВР АРК скасували пункт 1 рішення від 27 січня 2014 року «Про заходи по сприянню охороні порядку і громадської безпеки на території Автономної Республіки Крим» у частині заборони на території автономії діяльності ВО «Свобода», як того вимагав Прокурор АРК.

Читайте також У Криму заборонили Свободу«Тим самим Президія кримського парламенту продемонструвала готовність навіть у нинішній вкрай непростій політичній ситуації керуватися у своїй діяльності, перш за все, нормами чинного законодавства України, - зазначив Бахарєв. - Разом з тим, наша політична позиція залишається незмінною: «Свобода» має нести правову відповідальність за свої дії, спрямовані на насильницьке повалення легітимної влади і підрив безпеки держави. Вважаємо за необхідне заборонити діяльність цієї політичної сили в установленому законом порядку на підставі статті 37 Конституції України та статті 5 Закону України «Про політичні партії в Україні». Президія Верховної Ради Криму направить відповідне звернення в Генеральну прокуратуру України».

Також Бахарєв підкреслив, що в західних областях України місцеві влади продовжують приймати постанови, якими забороняють на території своєї області діяльність і символіку Партії регіонів, а також КПУ. Такі рішення Бахарєв назвав незаконними.