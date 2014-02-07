У "Батьківщині" радять ставитись до прослуховування як до факту

Про це Радіо Свобода заявив заступник голови фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.

При цьому, за його словами, така практика є як російського, так і з американського боку. Як заявив Соболєв, це потрібно сприйняти як дійсність і до цього ставитись саме так.

«Я думаю, що ключове питання навіть не розмова, бо те, що люди говорять, це адресовано особисто тій особі, з якою ти розмовляєш, як і відповіді тієї особи. Ключове питання – хто прослуховує. Не можна розказувати про те, яким чином американці прослуховують ледь не перших осіб і в той же час настрополити свої вушка на прослушку точно таких же розмов тільки опонентів. А по суті розмови – я думаю що після вчорашньої резолюції Європейського парламенту всі питання зняті», – сказав Соболєв.

Читайте такожСлова Нуланд не сподобались Меркель, але ЄС продовжить співпрацю зі СШАНапередодні в інтернеті почали активно поширювати посилання на відеоролик, звук в якому є записом телефонної розмови людей, голоси яких схожі на помічника держсекретаря з європейських і євразійських питань і посла США в Україні. На відео цей запис супроводжується субтитрованим перекладом російською мовою і фотографіями згаданих у ньому осіб.

В один із моментів голос помічника держсекретаря грубою фразою «посилає» Євросоюз, висловлюючи розчарування його зусиллями допомогти Україні вирішити кризу.

Вчора Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС і країни-члени почати готувати персональні санкції на поїздки, активи і нерухомість стосовно осіб, відповідальних за вбивства протестувальників в Україні. Крім того, європарламентарі закликали до фінансової підтримки для України.