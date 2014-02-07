Влада налаштована на продовження переговорів з опозицією - Янукович

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з пенеральним секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом у рамках робочого візиту до Сочі.

Читайте такожЯнукович поблагодарил ООН за взвешенную позицию относительно кризиса в УкраинеЯнукович зазначив, що Україна цінує увагу, яку Рада Європи приділяє нашій країні, зокрема тим подіям, які відбуваються. Він висловив сподівання, що це сприятиме ефективному врегулюванню політичної кризи в державі.

«Ми цінуємо те, що у грудні минулого року Ви відреагували на ці події і відвідали Україну, щоб сприяти розв’язанню конфліктної ситуації», - сказав Янукович.

Читайте такожЯнукович проигрывает во втором туре президентских выборов любому лидеру оппозиции – опрос«Ми також високо оцінюємо Ваші заяви щодо ситуації в Україні як збалансовані й виважені, що безперечно сприяє пошуку шляхів мирного розв’язання внутрішньополітичної кризи», - зазначив Президент.

Глава держави підкреслив, що останнім часом були зроблені важливі кроки у цьому напрямку. Зокрема, повідомив він, скасовано дев'ять законодавчих актів, прийнятих 16 січня, а також ухвалено закон, що передбачає звільнення від відповідальності осіб, підозрюваних або звинувачених у скоєнні злочинів, пов’язаних з їхньої участю в масових акціях протесту.

«Ми налаштовані на продовження конструктивних переговорів з опозицією для пошуку шляхів виходу з політичної кризи в межах правового поля», - резюмував Янукович.