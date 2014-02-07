Дівчина, що постраждала під час штурму ОДА в Черкасах, вже вимовляє прості слова

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар Третьої черкаської міської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Федорук, зараз стан 26-річної Ольги тяжкий зі слабопозитивною динамікою. У неї порушене мовлення, але вона вже говорить прості слова. Стала спокійнішою. За такої смертельної травми, як у Галушко, а смертність при ній становить половина випадків, найменша позитивна динаміка кожен день – перемога.

За словами лікаря постраждалої, нейрохірурга Станіслава Новікова, родині дівчини надійшло кілька пропозицій щодо її лікування та реабілітації закордоном, але найближчі кілька тижнів її не можна транспортувати - їй потрібен спокій. Зараз вона чує і розуміє, упізнає маму, стискає руку.

Читайте такожПостраждалу під Черкаської ОДА дівчину відключили від апарату штучного диханняКрім того, депутат Черкаської облради, голова обласної організації ВО «Батьківщина» Анатолій Бондаренко повідомив кореспонденту УНІАН, що народний депутат України Микола Томенко звертатиметься до урядів Литви та Німеччини з проханням пролікувати Галушко в лікарні однієї з цих країн.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня у Черкасах під час штурму Черкаської облдержадміністрації було тяжко травмовано дівчину. Близько 20 годин їй на голову упав квітковий горщик з вікна третього поверху. Стан дівчини медики оцінювали як критичний. У лікарні їй провели кілька складних операцій з видалення багатоуламкового перелому кісток черепа та двох внутрішньочерепних гематом.

31 січня дівчину від'єднали від апарата штучного дихання.

За даним фактом слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.