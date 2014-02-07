Янукович припускає винесення конституційної реформи на "всенародне обговорення"

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Під час зустрічі Віктор Янукович зазначив, що наразі актуальним питанням є проведення конституційної реформи.

«Її необхідно проводити у чіткому законодавчому полі. Для цього передбачається створення тимчасової спеціальної комісії Верховної ради України», - сказав Віктор Янукович.

Читайте такожЛавринович: Прийняти акт про повернення Конституції 2004 нереальноВін наголосив, що до цієї роботи обов’язково будуть залучені вітчизняні фахівці, експерти Ради Європи, представники Венеціанської комісії, Конституційної асамблеї та громадянського суспільства.

«Найбільш чутливі питання у разі необхідності будуть винесені на всенародне обговорення», - сказав Янукович.