Суд пом’якшив запобіжний захід ще двом мітингувальникам – прокуратура

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби прокуратури міста Києва Яна Соболевська.

Читайте такожАктивіста Автомайдану відпустили під домашній арешт«Вивчивши матеріали справи, прокуратура знайшла за можливе поставити перед судом питання про пом’якшення запобіжного заходу позаштатному фотокореспонденту та медику-волонтеру, котрі підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення», – констатувала Соболевська.

Окрім того, суд залишив рішення першої інстанції, яким до 7 підозрюваних раніше було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою та домашній арешт.

Читайте такожКоординатора черкаського автомайдану звільнили під домашній арешт Отже, як повідомляють в прокуратурі Києва, із 64 підозрюваних у масових заворушеннях 24 особи на даний час перебувають під вартою, 39 – відпущені під домашній арешт, з одного взято особисте зобов’язання, ще одним підозрюваним внесено заставу.