Владна партія Німеччини готова підняти питання санкцій проти українських посадовців

Про це сказано в резолюції, прийнятій федеральним правлінням ХДС 8 лютого, повідомляє Deutsche Welle.

«Якщо українське керівництво і надалі відмовлятиме в елементарних громадянських правах, то ми будемо виступати за те, щоб міжнародне співтовариство ввело санкції стосовно окремих осіб, проти гнобителів», - наголошується в резолюції.

Голова партії, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що весь час виступає за те, щоб сторони конфлікту в Україні говорили, «щоб трансформаційний процес відбувся мирно».

Читайте такожМеркель: Переговори опозиції і влади важливіші за введення санкцій Меркель також зазначила, що зараз все ще робить ставку на досягнення рішення шляхом переговорів між українською владою та опозицією. За словами канцлера, Європа і США переслідують однакову мету: « Ми хочемо в Україні абсолютно однакового ... Якщо в нюансах є розбіжності, то ми повинні про це відверто говорити».

Разом з тим правління ХДС привітало спільну пропозицію ЄС і США - надати Україні допомогу і цим врятувати її від банкрутства.

«У відповідь ми очікуємо від київського уряду реформ, які будуть гарантувати права людини і пожвавлять економіку країни», - сказано в резолюції.