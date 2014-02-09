Екс-голова СБУ: Знайти тих, хто підслухав посла США - питання безпеки держави

Для цього у відомства є всі можливості і методики, адже крадіжка інформації – це є злочин. Про це в ефірі 5 каналу заявив колишній голова СБУ, народний депутат від УДАРу Валентин Наливайченко.

Не виключено, що у зловмисників, які прослуховували службові розмови американського дипломата, є і записи його розмов з українськими високо посадовцями.

Читайте такожПерехопити розмову Нуланд могли лише декілька країн - Держдеп«Те, що сталося з послом, який акредитований в нашій державі і вручив вірчі грамоти президенту Януковичу, його безпека в тому числі, як і інформація в його службових розмовах – це є інформація, яку викрали і це є крадіжка, це є злочин, який стався щодо посла, якого ця влада визнала. Цей же посол спілкується і з паном Клюєвим, спілкується з паном Портновим і з іншими людьми у владі. На тому самому комплексі є і їхні розмови», - зауважив Наливайченко.

«СБУ – єдиний орган в державі, уповноважений на оперативно-технічну діяльність і на те, щоби такої незаконної діяльності, прослушки, не було. В разі, якщо це робила служба безпеки – де рішення суду і чим таким загрожує посол США чи представник Держдепу. Якщо це було незаконно, то взагалі питання здатності захистити кожного громадянина України в телекомунікаційному просторі», – наголосив екс-глава СБУ.

Читайте такожСлова Нуланд не сподобались Меркель, але ЄС продовжить співпрацю зі США«СБУ мало або захистити і не допустити, щоб будь-хто знімав таку інформацію з українських мобільних мереж. Або, якщо це здійснюється – знайдіть ці комплекси, які виготовляються в Швейцарії і завезені на територію держави, зупиніть його хоч один цей незаконний комплекс, як робили ми у 2008-2009 році – запитайте у тих хлопців, хто це робив, для цього є методики, є можливості», – заявив він.