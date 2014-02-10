Скаргу Тимошенко слухатимуть у приміщенні суду, а не в лікарні - захисник

Як повідомив захисник Тимошенко Олександр Плахотнюк, судове засідання відбудеться у приміщенні суду, поінформували УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Сьогодні під час ознайомлення з матеріалами справи мені повідомили про те, що суд змінив рішення щодо проведення судового засідання у лікарні «Укрзалізниці» та проводитиме його, як і належить, – у приміщенні суду», - наголосив Плахотнюк.

Таким чином у вівторок, 11 лютого, о 10.30 у приміщені Комінтернівського районного суду Харкова відбудеться судове засідання за скаргою Тимошенко та її захисту на незаконну та безпідставну відмову комісії Державної пенітенціарної служби пом‘якшити умови її перебування у Качанівській колонії у зв‘язку з відбуттям третини терміну покарання, йдеться в повідомленні.

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Справу слухатиме суддя Антоніна Юр‘єва, додали у «Батьківщині».

Адреса суду: м. Харків, пров. Брянський, 5.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня 2013 року Тимошенко подала до адміністрації колонії заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід до Харкова.

За словами захисника Тимошенко Сергія Власенка, будь-яка особа, яка відбула третину свого покарання, має право на полегшення режиму перебування.

17 січня ДПтС поінформувала, що комісія Качанівської виправної колонії (№ 54) відмовила Тимошенко у пом’якшенні умов тримання.

6 лютого у «Батьківщині» заявили при призначення на 11 лютого судового засідання, на якому розглядатиметься скарга Тимошенко на це рішення комісії.

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При цьому в прес-службі підкреслили, що "влада вирішила провести судове засідання у лікарні "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році.

З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня того ж року через погіршення стану здоров’я Тимошенко перебуває на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.