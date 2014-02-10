Комісар Ради Європи вважає неприпустимим використання "тітушок" міліцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

Він вважає “дуже серйозною справою” звинувачення на адресу міліції у використанні людей в цивільному одязі, відомих як “тітушки”.

“У розмові з міністром внутрішніх справ я підкреслив, що це надзвичайна практика, якій має бути покладений край якнайшвидше. Делегування міліцейських функцій людям, які не носять жодної форми і функції яких не визначені в законі, руйнує будь-яку довіру до органів правопорядку і зводить нанівець важливість підзвітності”, - сказав комісар Ради Європи.

Муйжнієкс також вважає, що існує нагальна потреба здійснити деескалацію напруги в Україні, досягти більшої довіри і перенести конфлікт з вулиць на політичну арену. “Одним з важливих кроків, як цього досягти, зокрема з боку влади, це подолати ситуацію з безкарністю міліції”, - сказав Муйжнієкс.

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За його словами. для того, щоб затримати людину, “не обов'язково розкроювати їй череп”.

Муйжнієкс зазначив, що є достатньо серйозні звинувачення у проявах неналежної поведінки з боку міліції, які підтверджуються доказами, зокрема використання водометів за температури мінус 15-20 градусів, утримування людей в неопалюваних міліцейських автомобілях впродовж багатьох годин, а також роздягання людини на морозі. Крім того, є факти коли правоохоронці кидають «коктейлі Молотова» або бруківку у протестувальників.

Крім того, він зауважив, що є серйозні звинувачення, що міліція спеціально спрямовувала свої дії проти журналістів і медичних працівників.