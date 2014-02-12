Рибак назвав ВР "головним антикризовим центром" країни

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявляє, що Верховна Рада фактично перетворилася на головний антикризовий центр, від якого залежить відновлення порядку та спокою в країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР України, про це Рибак заявив під час зустрічі з членами Парламентської асамблеї НАТО на чолі з її Президентом Х’ю Бейлі у середу.

Зокрема, Рибак поінформував гостей про заходи, які здійснюються парламентом України для знаходження шляхів виходу країни із суспільно-політичної кризи, високо оцінюючи увагу міжнародних партнерів до нинішніх подій в Україні. Він підтримав думку Президента ПА НАТО, висловлену у його заяві від 22 січня ц.р., щодо необхідності прояву стриманості та уникнення насильства з боку усіх сторін протистояння, яке триває в Києві та регіонах України.

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Голова Верховної Ради наголосив на важливій ролі парламенту України, який спрямував свої зусилля на розв’язання глибокої політичної кризи та досягнення стабільності в українському суспільстві. «Верховна Рада фактично перетворилася на головний антикризовий центр, від якого залежить відновлення порядку та спокою в країні», - підкреслив Рибак і наголосив у цьому контексті на твердій та послідовній позиції Президента України - не допустити жодного шансу для кровопролиття в процесі врегулювання ситуації.

Керівник парламенту нагадав, що 28 січня 2014 року позачергова сесія Парламенту скасувала дев’ять законодавчих актів, які депутати схвалили 16 січня. 29 січня депутати додатково прийняли закон про амністію, який дозволить звільнити всіх затриманих, хто не здійснював серйозних правопорушень. За його словами, триває діалог усіх учасників політичного процесу з найбільш актуальних та суспільно значущих проблем України задля досягнення широкого антикризового консенсусу.

Рибак наголосив, що Верховна Рада України вже розпочала процес, спрямований на комплексне розв’язання кризової ситуації, враховуючи системний характер причин та природи нинішньої політичної кризи. «Зокрема, започатковано обговорення механізмів розгляду питання про внесення змін до Конституції України і можливості повернення до парламентсько-президентської форми правління», - повідомив Голова Верховної Ради.

У свою чергу Бейлі подякував українським парламентаріям за участь у роботі ПА НАТО. Він також позитивно відзначив позицію стриманості, яку займає уряд і Верховна Рада України у досягненні порозуміння у конфліктах, що виникли в країні. «Стриманість важлива для усіх сторін, але особливо хочу наголосити на необхідності тієї стриманості і витримки, яку має продемонструвати влада», - підкреслив Президент ПА НАТО.

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За його словами, про важливість таких підходів він знає з історії власної країни - зокрема, з ситуації, яка розвивалась у Північній Ірландії. «Я дуже добре розумію, як важко демонструвати витримку радикальним силам, але ще більшу витримку потрібно демонструвати з боку урядових структур, урядових сил», - сказав він.

Бейлі також зазначив, що Парламент України робить зараз «дуже важливі кроки - демонструє справжні наміри позитивно розв’язати ситуацію як у самій країні, так і поза її межами».

Зокрема, зазначив Президент ПА НАТО, це підтверджується скасуванням законів, що були ухвалені 16 січня поточного року, та прийняттям закону про амністію. Також, на його думку, упевненості у мирному розв’язанні конфлікту додають наміри переформатувати уряд і залучити до його роботи представників опозиційних сил.