Чехія готова надати медичну допомогу постраждалим євромайданівцям - Порошенко

Співголова Комітету парламентського співробітництва Україна - ЄС Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним Посланником з питань «Східного партнерства» МЗС Чеської Республіки Петером Марешем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, у ході зустрічі чеський дипломат зазначив, що Україна сьогодні у центрі уваги всього цивілізованого світу. Саме українське питання стане головним під час наступного Саміту «Східного Партнерства» у Празі в квітні 2014 року.

За словами Порошенка, Європейські країни на національному рівні розпочали активізацію практичної допомоги Україні у питаннях захисту громадян та сприяння в розслідуванні злочинів проти мирних людей.

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Під час зустрічі була презентована ініціатива Чеського уряду щодо надання медичної допомоги постраждалим учасникам мирних акцій, які потребують лікування та реабілітації. Чеська сторона погодилася взяти на себе організацію цих зусиль і через неурядові громадські організації буде зроблено усе для того, щоб захистити життя та здоров’я активістів Майдану.

Порошенко наголосив: «Солідарність чеської влади з нашим народом є доброю ознакою та демонстрацією підтримки тих, хто на українських майданах вимагає демократії, волі та прагне змін в країні».