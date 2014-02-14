ЗМІ: У ПР почали інформаційну підготовку до відмови від ідеї технічного уряду

Про це повідомляє Комерсант-Україна, посилаючись на вчорашню серію заяв чільних представників цієї політичної сили про те, що новим прем'єр-міністром неодмінно повинен стати член ПР і що партія звернеться до президента з офіційним проханням про це.

Так, у четвер (13 лютого) ввечері на офіційному сайті Партії регіонів було опубліковано відразу три прес-релізи, присвячені перспективам формування майбутнього уряду. Своє ставлення до питання сформулювали заступники голови парламентської фракції ПР Олег Царьов та Дмитро Шенцев, а також перший заступник голови фракції Михайло Чечетов.

Читайте такожПР закликає Януковича внести в Раду кандидатуру на пост премєра з числа членів партіїВсі троє підкреслили, що виступають не зі своєї особистої, а з консолідованої партійної позиції і категорично виключили можливість формування уряду на чолі з представником опозиції.

"Кандидатуру на посаду прем'єр-міністра від опозиції ми підтримувати не будемо",- цитує сайт ПР Шенцева. Спільним у заявах стало і те, що, на думку депутатів, цей пост повинен зайняти "сильний державний топ-менеджер, професіонал".

Михайло Чечетов повідомив, що його фракція збирає підписи під зверненням до президента з проханням внести до парламенту кандидатуру прем'єр-міністра з числа членів ПР". "Ми сподіваємося, що президент дослухається до нашої думки",- додав Чечетов.

У ПР розраховують, що партійний прем'єр зможе домовитися із Заходом про співпрацю і, можливо, отримати частину фінансового пакету, обіцяного Євросоюзом. Про те, що новий голова уряду повинен бути схвалений Заходом, у прес-релізах ПР заявляє навіть Олег Царьов, який у своїх виступах переважно концентрується на східному зовнішньополітичному напрямку.

"Це, безумовно, повинен бути сильний менеджер, людина, яка сприймається суспільством і нашими партнерами і на Заході, і на Сході", - цитує Царьова офіційний сайт ПР.

На думку опозиції, такий крок призведе до активізації протестів.