Донецький губернатор доручив міліції розібратися в інциденті з журналістами

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор сказав сьогодні в коментарі журналістам.

«Я дізнався про інцидент з Інтернету й доручив міліції розібратися. Ми будемо це припиняти, й не допустимо радикалізму з будь-якою боку. Не буде у нас й сутичок».

Шишацький нагадав, що в Донецьку з кінця листопада існував місцевий Євромайдан, і ніхто не перешкоджав проведенню мирних акцій.

«За два з половиною місяці в регіоні не було жодної заборони й жодного розгону мітингувальників», - сказав голова облдержадміністрації, підкресливши, що сьогодні в області «мирні збори – це право наших громадян».

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Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого до кафе «Клевер хаус» у центрі Донецька під час зустрічі громадського діяча, експерта Інституту політичної освіти Олександра Солонтая з городянами, ввірвалися близько 30 невідомих молодиків у спортивних костюмах і почали ламати меблі, бити присутніх. Очевидцями подій стали учасники зустрічі: головний редактор інтернет-видання «Новини Донбасу» Олексій Мацука, журналіст даного видання Віталій Сизов, голова Донецької облорганізації партії «За Україну!» Олександр Меланченко. За словами Меланченка, міліція прибула до кафе до появи «тітушок», нібито за викликом, а потім, після бійки, нападники розбіглися, а до відділення міліції попросили проїхати учасників зустрічі. Прибулі до міліції написали пояснення, а Сизов також «написав заяву про перешкоджання журналістській діяльності», й близько 23.30 усіх відпустили додому.

Водночас у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області повідомили, що для розгляду до Ворошиловського райвідділу міліції було запрошено 21 особу, тобто всіх учасників конфлікту. Затриманих немає. У результаті інциденту до міліції надійшло 8 звернень: 6 від учасників зустрічі, 2 - від їх опонентів. Всі вони внесені до журналу Єдиного обліку Ворошиловського РВ Донецького ГУ. На даний час за всіма заявами проводиться перевірка, попередня кваліфікація того, що сталося, - хуліганські дії, але не виключається і версія про спробу провокації.

Також сьогодні прокуратура в Донецьку почала перевірку правомірності дій міліції в кафе, в якому ввечері 13 лютого стався конфлікт за участю журналістів. На підставі заяв учасників даного конфлікту, в яких йдеться про незаконні дії співробітників міліції, зокрема, щодо незаконного затримання журналістів, для з`ясування всіх обставин події, слідчим управлінням прокуратури Донецької області відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.