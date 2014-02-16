Кличко обіцяє "дотиснути" владу, аби закрили всі справи проти демонстрантів
Лідер "УДАРу" Віталій Кличко запевняє, що вони дотиснуть владу, аби всі кримінальні справи проти заарештованих демонстрантів були закриті.
Про це він заявив під час виступу на Майдані у неділю, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».
Читайте такожКличко заявляє, що не має дозволу на проживання в Німеччині «Багато людей кажуть, чи треба було хлопців відпускати такою ціною? Питання про звільнення облдержадміністрацій неоднозначно сприймається. Можна тут дискутувати на будь-які теми. Але зовсім по-іншому життя сприймається, коли ти за ґратами. Близько 300 найактивніших учасників акцій протесту сьогодні звільнені. Це дуже важливо. І ми дотиснемо владу, щоби всі кримінальні справи були закриті прокуратурою. Влада думає, що вона обманула всіх - спочатку випустили, а потім у будь-який момент можуть знову кинути за грати. Не вийде!» - наголосив Кличко.
Він розповів, що повернувся з Дніпропетровська, а напередодні відвідував Полтаву і Черкаси.
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«Незважаючи на те, що влада в судовому порядку заборонила збиратися, у Черкасах і Полтаві вийшло по три тисячі людей на віче. У Дніпропетровську - близько 2 тисяч. І куди б я не приїжджав - всюди один сценарій. Приїхав у Черкаси – «замінували» будівлю, де мала відбутися зустріч з партактивом. Та сама історія трапилася у Полтаві, а сьогодні - у Дніпропетровську, де замінували телекомпанію, куди я приїхав на ефір… Влада дуже боїться, щоби люди не збиралися, не чули правди і не об'єднуватися в своїй боротьбі», - зазначив лідер «УДАРу».
Він наголосив, що вся відповідальність за події наступного тижня лежить на президенті України. І підкреслив, що політичну кризу в Україні можна було б вирішити, призначивши дострокові президентські вибори, щоб в конституційний спосіб змінити чинну владу.
«Встановлення балансу влади і повернення до Конституції 2004 року - це ключове питання, яке буде порушуватися у вівторок у Верховній Раді. Незважаючи на те, що більшість сьогодні пропрезидентська, в особистих бесідах всі вони підтримують нас, але вони бояться гніву президента, вони - маленькі духом», - сказав Кличко.
Політик закликав всіх присутніх на Майдані переконувати своїх друзів і знайомих виходити і відстоювати свою громадянську позицію.
«Ми будемо боротися пліч-о-пліч, і ми переможемо!» - наголосив Кличко.