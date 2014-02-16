Кличко обіцяє "дотиснути" владу, аби закрили всі справи проти демонстрантів

Про це він заявив під час виступу на Майдані у неділю, повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу».

Читайте такожКличко заявляє, що не має дозволу на проживання в Німеччині «Багато людей кажуть, чи треба було хлопців відпускати такою ціною? Питання про звільнення облдержадміністрацій неоднозначно сприймається. Можна тут дискутувати на будь-які теми. Але зовсім по-іншому життя сприймається, коли ти за ґратами. Близько 300 найактивніших учасників акцій протесту сьогодні звільнені. Це дуже важливо. І ми дотиснемо владу, щоби всі кримінальні справи були закриті прокуратурою. Влада думає, що вона обманула всіх - спочатку випустили, а потім у будь-який момент можуть знову кинути за грати. Не вийде!» - наголосив Кличко.

Він розповів, що повернувся з Дніпропетровська, а напередодні відвідував Полтаву і Черкаси.

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«Незважаючи на те, що влада в судовому порядку заборонила збиратися, у Черкасах і Полтаві вийшло по три тисячі людей на віче. У Дніпропетровську - близько 2 тисяч. І куди б я не приїжджав - всюди один сценарій. Приїхав у Черкаси – «замінували» будівлю, де мала відбутися зустріч з партактивом. Та сама історія трапилася у Полтаві, а сьогодні - у Дніпропетровську, де замінували телекомпанію, куди я приїхав на ефір… Влада дуже боїться, щоби люди не збиралися, не чули правди і не об'єднуватися в своїй боротьбі», - зазначив лідер «УДАРу».

Він наголосив, що вся відповідальність за події наступного тижня лежить на президенті України. І підкреслив, що політичну кризу в Україні можна було б вирішити, призначивши дострокові президентські вибори, щоб в конституційний спосіб змінити чинну владу.

«Встановлення балансу влади і повернення до Конституції 2004 року - це ключове питання, яке буде порушуватися у вівторок у Верховній Раді. Незважаючи на те, що більшість сьогодні пропрезидентська, в особистих бесідах всі вони підтримують нас, але вони бояться гніву президента, вони - маленькі духом», - сказав Кличко.

Політик закликав всіх присутніх на Майдані переконувати своїх друзів і знайомих виходити і відстоювати свою громадянську позицію.

«Ми будемо боротися пліч-о-пліч, і ми переможемо!» - наголосив Кличко.