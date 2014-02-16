Опозиція не вирішувала з Пшонкою питання про амністію Самооборони Майдану

Про це після зустрічі з Пшонкою заявив лідер ВО "Свобода"Олег Тягнибок, пише Українська правда.

Основним питанням для представників Майдану було закриття справ проти активістів, які були відкриті до 2 лютого 2014 року.

Коментуючи питання про те, що у заяві Генпрокуратури йдеться про закриття справ, відкритих з 27 грудня до 2 лютого, а справу проти воєнізованого формування Самооборона Майдану було відкрито після 2 лютого, Тягнибок заявив: "В даному випадку для нас було важливо вирішити питання хоча б щодо закриття справ проти активістів, відкритих до 2 лютого".

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"Ми не маємо сьогодні ніяких ілюзій, і зрозуміло, що влада робитиме кроки, щоб і далі відкривати провадження проти активістів Майдану. Зрозуміло, що сьогоднішнім позитивним рішенням кримінальне переслідування активістів не завершиться. Воно буде. Але вже стосуватиметься не тих 108 кримінальних справ і не тих майже 2000 людей, яких могли б заарештувати вже завтра", - додав він.

Говорячи про те, яким чином опозиція планує захистити тих, хто ще може понести кримінальну відповідальність, Тягнибок заявив: "Наш тиск на владу продовжується".

"Наша остаточна перемога буде лише тоді, коли будуть остаточно задоволені усі вимоги Майдану. У процесі цієї боротьби можуть виникати різні моменти та неприємності, очевидно, будуть намагання влади і далі кримінально переслідувати", - додав він.

"Зараз ми маємо добитися вирішення проблем Майдану і захисту всіх наших активістів", - підсумував Тягнибок.

Нагадаємо, 13 лютого прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження щодо незаконного створення у Києві воєнізованих формувань. Аналогічне кримінальне провадження раніше відкрили на Львівщині.