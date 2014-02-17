«Свободівці» припинили охорону будівлі КМДА

Як пояснив у коментарі УНІАН народний депутат Ігор Сабій, «свободівці» були змушені охороняти КМДА, оскільки після того, як активісти Майдану залишили мерію у неділю, 16 лютого, штатна охорона КМДА не з'явилася.

Також він підтвердив інформацію, що сьогодні вночі в будівлю намагалися зайти близько 40 активістів Майдану. Вони пояснили свої наміри тим, що не мають де ночувати.

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Однак, за словами Сабія, «свободівцям» вдалось домовитися з цими людьми про розміщення їх в інших будівлях – в Українському домі, в Жовтневому палаці, і вони припинили спробу зайняти будівлю КМДА.

Наразі співробітники КМДА проходять на свої робочі місця через центральний вхід будівлі мерії.

Як повідомлялося, активісти Євромайдану, які з грудня перебували в будівлі Київської міськдержадміністрації, передали приміщення під контроль влади. Звільнення КМДА є умовою дії ухваленого Верховною Радою наприкінці січня закону про амністію.