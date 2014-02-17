Західні ЗМІ у висвітленні подій в Україні приховують багато фактів - Лавров
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що західні ЗМІ, висвітлюючи події в Україні, приховують безліч фактів. Він також нагадав своїм колегам про існування, зокрема, російських телеканалів, які докладно розповідають про ситуації в Україні.
«Подивіться, як зараз в західних ЗМІ показують, наприклад, картинки з України - дуже милостиві картинки, мирні опозиціонери, вимагають справедливості, вимагають порядку, а "звіряча" влада придушує їх силою. Насправді приховується величезна кількість фактів з того, що відбувається в Україні», - заявив Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передають РИА Новости.
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Лавров зазначив, що хотів би нагадати своїм колегам про те, що існують і російські телеканали, включаючи і російськомовні, і англомовні, і арабомовні. За словами міністра, вони докладно показують те, з якими силами зараз стикаються не тільки влади, але й сама опозиція України - «з відверто екстремістськими, антисемітськими» течіями.
«І цей процес замовчується, на жаль», - сказав Лавров.