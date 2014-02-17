Яценюк повідомляє про відмову Апарату ВР реєструвати опозиційні проекти про повернення Конституції-2004

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав засіданні Погоджувальної ради парламенту, коментуючи заяву голова ВР Володимира Рибака, що на сьогодні немає жодної пропозиції щодо повернення до Конституції 2004 року.

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Яценюк, звертаючись до Рибака, підкреслив що “Апарат парламенту, яким ви керуєте, відмовляється реєструвати два акти парламенту. Перший - це конституційний акт Верховної Ради України про відновлення легітимності української Конституції, і другий - який сьогодні ми вимагаємо зареєструвати, який внесений трьома керівниками опозиційних фракцій, - це постанова ВР про текст Конституції України в редакції 28 червня 1996 року, і ця постанова має чітко юридичне, а не політичне формулювання, де встановлюються всі факти щодо прийняття рішень Конституційного суду, а також посилання на Венеціанську комісію”.

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Яценюк підкреслив, що в рішенні Конституційного суду від 2010 року жодним чином не йшлося про повернення до Конституції 1996 року.

За його словами, ні Верховна Рада, ні інші органи влади не ухвалювали такого рішення.

Він додав, що є лише декілька “резолюцій чиновників”, які передбачають повернення до Конституції 1996 року.