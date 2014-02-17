Цього тижня Президент внесе до ВР кандидатуру прем'єр-міністра — Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив на прес-конференції.

Він зазначив, що мав розмову з Президентом минулого тижня, і “я думаю, що прем'єр-міністр буде поданий на цьому тижні”, “щоб Верховна Рада розглянула це питання”. За словами Рибака, під час зустрічі з Президентом конкретні прізвища не обговорювалися.

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Він нагадав, що пропозиції по кандидатурі прем'єра вносить до Верховної Ради Президент.

Як сказав Рибак, сьогодні, швидше за все, відбудеться ще одна зустріч з Януковичем.

“На днях на цих це питання буде вирішено”, - підкреслив Рибак.

На запитання журналістів, чи це буде кандидатура від Партії регіонів, він відповів: “є різні варіанти - і опозиції, і Партії регіонів, і не Партії регіонів”.