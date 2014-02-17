Переговори Януковича з опозицією щодо кандидатури прем'єра завершено - Мірошниченко

У той же час, Президент продовжує консультації щодо кандидатури майбутнього прем'єра, повідомив РИА Новости у понеділок представник голови держави в парламенті Юрій Мірошниченко.

Читайте такожЦього тижня Президент внесе до ВР кандидатуру премєр-міністра - Рибак "Зараз президент веде консультації з експертами щодо кандидатури прем'єр-міністра. Президент внесе кандидатуру прем'єр-міністра до парламенту після закінчення консультацій, це станеться найближчим часом", - сказав Мірошниченко.

Раніше в понеділок спікер парламенту Володимир Рибак висловив думку, що президент внесе в Раду кандидатуру прем'єр-міністра вже поточного тижня. Згідно з регламентом, Рада має розглянути кандидатуру прем'єра не пізніше, ніж у п'ятиденний термін.