Лідер «Правого сектора» оголосив всеукраїнську мобілізацію усіх підрозділів

Лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош, у зв`язку з "мирним наступом" на Верховну Раду України, оголосив всеукраїнську мобілізацію усіх підрозділів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«У зв`язку з оголошеним Штабом національного спротиву на вівторок, 18 лютого, «Мирним наступом», всі підрозділи «Правого сектору» в Києві та областях України привести у стан повної готовності», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, лідери опозиції наголошують на тому, що Верховна Рада у вівторок, 18 лютого, першочергово повинна розглянути питання проведення конституційної реформи.

Однак, фракція Партії регіонів наполягає на створенні в парламенті спеціальної комісії або робочої групи з підготовки змін до Конституції або нової Конституції.

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Сьогодні, 18 лютого, кількатисячна колона активістів Майдану вирушила до Верховної Ради.

Майже 100-тисячну колону очолюють народні депутати України, зокрема лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, та представники інших опозиційних сил.

Люди скандують: «Слава Україні! Героям слава!», «Банду – геть!».

ВО "Майдан" закликає усіх небайдужих приєднатися до «мирного наступу» з вимогою негайно ухвалити всі необхідні рішення для виходу з кризи і врегулювання ситуації.

Тим часом, як повідомляє Радіо Свобода, підходи до Верховної Ради заблоковані сьогодні зранку посиленими загонами бійців спецпризначення.

У безпосередній близькості до будівлі парламенту розташувалося містечко прихильників влади. Зараз у Маріїнському парку триває провладний мітинг.