Близько 15 співробітників спецпідрозділу “Омега” прибігли до будівлі парламенту із сторони Шовковичної

Як передає кореспондент УНІАН, з вікон парламенту можна спостерігати, що час від часу співробітники правоохоронних органів, зокрема «Беркуту», невеликими групами і в основному бігом, пересуваються в сторону Маріїнського парку, де відбувається протистояння з мітингувальниками.

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Наш кореспондент також помітив, як трохи раніше на вул. Шовковичній правоохоронці несли дерев'яний ящик - не виключено, що із боєприпасами. Як повідомляв УНІАН, сьогодні тисячі прихильників Майдану пішли до ВР, де лідери опозиції наполягають на першочерговому вирішенні питання про проведення конституційної реформи.

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На вул. Інститутській та Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.Також почалися сутички в Маріїнському парку.