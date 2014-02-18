Голосування за прем’єра може відбутись уже цього тижня - Шуфрич
Фракція Партії регіонів на своєму засіданні не обговорювала кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, але депутатам дали зрозуміти, що голосування може відбутись уже цього тижня.
Про це розповів депутат-регіонал Нестор Шуфрич в коментарі «5 каналу».
«Кандидатура на посаду прем'єра не розглядалась. Нас попередили, що, можливо, ми будемо розглядати відповідну кандидатуру на цьому тижні. Але про конкретне ім'я не говорили», - розповів Шуфрич, якого цитує «Українська правда».
Він також заявив, що вважає будь-які консультації щодо призначення прем'єра з іншими країнами непотрібними, це питання має вирішуватись Україною.
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Шуфрич розповів, що глава Адміністрації Президента України Андрій Клюєв приходить на засідання фракції Партії регіонів, щоб донести позицію Президента щодо конституційної реформи.
"Він підтвердив, що Президент прийняв політичне рішення і є політична воля щодо проведення конституційної реформи. Це був меседж глави адміністрації", - розповів Шуфрич.
Як відомо, Микола Азаров пішов у відставку з поста прем’єр-міністра України 28 січня. Президент має внести кандидатуру на посаду прем'єра у парламент. Серед імовірних кандидатів називають главу АП Андрія Клюєва, в. о. прем'єра Сергія Арбузова і опозиціонера Арсенія Яценюка.
Сьогодні лідер партії «УДАР» Віталій Кличко заявив, що опозиція готова взяти на себе формування уряду.