Мітингувальники під Радою підпалили кілька вантажівок і продовжують штурм

Мітингувальники продовжують штурмувати кордон міліції, який перекрив вулицю Шовковичну в напрямку Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці закрилися щитами, в них мітингувальники безперервно кидають каміння.

На будинку № 19-А знову з'явилися троє снайперів. Крім того, правоохоронці кидають у людей гранати зі сльозогінним газом і відкрили вогонь з даху будинку з травматичної зброї.

Також мітингувальники підпалили вантажні автомобілі, які перекривають вулицю Садову в напрямку ВР

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, вони взяли в полон ще одного міліціонера і повели його на Майдан.