Мітингувальники під Радою підпалили кілька вантажівок і продовжують штурм
13:37, 18 лютого 2014Політика
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Мітингувальники продовжують штурмувати кордон міліції, який перекрив вулицю Шовковичну в напрямку ВР.
Фото Facebook Олександр Рудоманов
Мітингувальники продовжують штурмувати кордон міліції, який перекрив вулицю Шовковичну в напрямку Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці закрилися щитами, в них мітингувальники безперервно кидають каміння.
На будинку № 19-А знову з'явилися троє снайперів. Крім того, правоохоронці кидають у людей гранати зі сльозогінним газом і відкрили вогонь з даху будинку з травматичної зброї.
фото Наталії Тарасівській
Також мітингувальники підпалили вантажні автомобілі, які перекривають вулицю Садову в напрямку ВР
Як передає кореспондент УНІАН, крім того, вони взяли в полон ще одного міліціонера і повели його на Майдан.
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