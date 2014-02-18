У медпунктах Майдану знаходиться близько 25 поранених
13:53, 18 лютого 2014Політика
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У трьох медичних пунктах євромайданівців зараз знаходиться близько 25 поранених.
25 протестувальників постраждали під час зіткнень
Про це розповів координатор медичної служби Євромайдану Олег Мусій в коментарі "Українській правді".
"У нас близько 25 поранених", - сказав Мусій додавши, що у їхніх медичних пунктах немає важко поранених, бо таких одразу забирає "Швидка".
Переважна більшість постраждалих, якими зараз опікують медики-волонтери – від розриву гранат та від кульових поранень.
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На запитання про потреби Медичного штабу, Мусій сказав: "Потреби особливо немає, але необхідні декілька хірургів, кілька анестезіологів, медсестри хірургічні для надання хірургічної допомоги, бо постраждалі якраз від розриву гранат, від кульових поранень".
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