На Грушевського поливають мітингувальників водою та кидають світлошумові гранати, чути постріли

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці час від часу кидають в активістів світло-шумові гранати.

Своєю чергою мітингувальники активно використовують петарди та час від часу – «коктейлі Молотова».

Також інколи чути постріли з травматичної зброї.

Читайте такожНа Липській Беркут і титушки відбили офіс ПР, мітингувальники спалили авто

Обидві сторони закидують одна одну камінням.

Дії протестувальників та міліції не носять ескалаційного характеру, скоріше, мова може йти про поодинокі сутички.

Кількість міліціонерів та спецпризначенців загалом навіть зменшилась, водночас кількість мітингувальників трохи збільшується.

Також міліція почала поливати мітингувальників водою з водомета.