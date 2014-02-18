Опозиційні депутати привели двох важкопоранених активістів до медпункту ВР

У медпункт парламенту депутати від опозиції привели двох важкопоранених протестувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, медпункт розташований на Грушевського, 5, тобто у приміщенні Верховної Ради, де проходять пленарні засідання.

За словами народного депутата від «Батьківщини» Степана Кубіва, поранених активістів повалили на землю й били молотками по головах.

“Ми вирвали двох, а зараз йдемо решту виручати. В медпункті зараз двоє постраждалих”, - наголосив Кубів.

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Депутати повідомили журналістам, що людей привели з вулиці Інститутської, їх знайшли біля готелю «Національний», там також ще є постраждалі.

Народні депутати зазначили, що зараз підуть забирати тих людей.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві поновилися сутички правоохоронців з мітингувальниками. Вони відбуваються на прилеглих до ВР вулицях. У трьох медичних пунктах євромайданівців наразі перебуває близько 25 поранених. У них в основному поранення від травматичних куль та світло-шумових гранат, які застосовують правоохоронці.