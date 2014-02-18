На Інститутській «Беркут» підійшов до останньої барикади перед Майданом

Бійці спецпідрозділу «Беркут» спустились вниз Інститутською до останньої барикади, що відділяє їх від території Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці активно застосовують до мітингувальників світло-шумові гранати та стріляють гумовими кулями. Водночас близько 5 тис. мітингувальників перегруповуються за барикадою, готуючись дати відсіч “Беркуту”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter