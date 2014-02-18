На Інститутській «Беркут» підійшов до останньої барикади перед Майданом
16:15, 18 лютого 2014Політика
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Бійці спецпідрозділу «Беркут» спустились вниз Інститутською до останньої барикади, що відділяє їх від території Майдану.
Беркут впритул наблизився до Майдану
Як передає кореспондент УНІАН, спецпризначенці активно застосовують до мітингувальників світло-шумові гранати та стріляють гумовими кулями.
Водночас близько 5 тис. мітингувальників перегруповуються за барикадою, готуючись дати відсіч “Беркуту”.
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