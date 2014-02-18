Кабмін перевів Київ у стан облоги - в'їзд до столиці суттєво обмежений

"У зв'язку з масовими заворушеннями та з метою недопущення людських жертв і ескалації конфлікту просимо громадян України взяти до уваги те, що рух транспорту в бік Києва буде обмежено з 00:00 19 лютого 2014 року", - йдеться в повідомленні прес-служби Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві було повністю зупинено рух метро, а в'їзд у Київ по основних магістралях країни був істотно обмежений.

На даний момент у Києві спостерігається транспортний колапс. Метро не працює, центр міста заблоковано, рух по основним дорога вкрай ускладнений через велике скупчення автомобілів.

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Наземний транспорт переповнений, люди годинами стоять на зупинках. В свою черги таксисти вже підняли ціни в кілька разів.