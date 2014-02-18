МВС повідомляє про четвертого загиблого міліціонера

22:49, 18 лютого 2014
Політика
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Помер четвертий міліціонер при ліквідації масових заворушень ввечері в центрі Києва.

МВД сообщает, что в центре Киева был застрелен милиционер / Reuters

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства внутрішніх справ у вівторок ввечері, міліціонер отримав вогнепальне поранення.

Медики доставляли його в медичний заклад, однак правоохоронець помер в кареті «швидкої».

Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.

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Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі. Лунають вибухи петард і феєрверків. Протистояння триває.

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