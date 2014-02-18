МВС повідомляє про четвертого загиблого міліціонера
22:49, 18 лютого 2014Політика
0 0
Помер четвертий міліціонер при ліквідації масових заворушень ввечері в центрі Києва.
МВС повідомляє, що в центрі Києва був застрелений міліціонер / Reuters
Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства внутрішніх справ у вівторок ввечері, міліціонер отримав вогнепальне поранення.
Медики доставляли його в медичний заклад, однак правоохоронець помер в кареті «швидкої».
Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.
Читайте такожМВС заявляє про смерть другого міліціонера
Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі. Лунають вибухи петард і феєрверків. Протистояння триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter