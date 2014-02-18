Протестувальники на Хрещатику підпалили БТР

Як передає кореспондент УНІАН, штурм Майдану триває.

Лунають вибухи петард і феєрверків. Зі сцени Майдану виступають активісти, які закликають правоохоронців відступитися від штурму. Жінок попросили відійти за периметр Майдану.

Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.