Протестувальники на Хрещатику підпалили БТР
20:17, 18 лютого 2014Політика
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Протестувальники підпалили БТР на Хрещатику з боку Європейської площі.
БТР їде в бік Майдану / Олена Пашина
Як передає кореспондент УНІАН, штурм Майдану триває.
Лунають вибухи петард і феєрверків. Зі сцени Майдану виступають активісти, які закликають правоохоронців відступитися від штурму. Жінок попросили відійти за периметр Майдану.
Як повідомляв УНІАН, проти протестувальників на вулиці Інститутській правоохоронці застосували водомети.
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