Фюле оплакує загиблих у Києві та закликає до діалогу



Про це він повідомив у своєму Твіттер.

«Оплакую смерті та травми у Києві», - написав він.

Також він додав: «Я підкреслював неодноразово: насильство і протистояння поставить майбутнє країни під загрозу. Єдиний шлях - це діалог».

За попередніми підрахунками та інформацією ЗМІ сьогодні в Києві було вбито 15 людей.

Зокрема, трьох майданівців вбили поблизу Будинку офіцерів. Їхні імена уже відомі. Це - Сергій Дідич з м. Городенки на Прикарпатті, Володимир Кіщук з Запорізької області та Сергій Шаповал з Києва.

Ще два тіла були зафіксовані журналістами на барикаді біля виходу зі станції метро Хрещатик на Інститутській, де згодом був убитий ще один активіст.

Також повідомлялося, про загиблого біля Верховної Ради і двох у Маріїнському парку.

У МВС повідомляють про 6 загиблих правоохоронців від вогнепальних поранень під час масових заворушень в Києві.