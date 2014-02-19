У лікарнях Києва черги в операційних: в активістів кульові рани, вибиті очі, декому ампутують кінцівки

У Києві лікарні не можуть впоратися з потоком постраждалих від подій у центрі столиці. Постійно підвозять нових і нових людей. У 17-й лікарні, яка знаходиться на вулиці Підвисоцького, саме така ситуація. Сюди постійно звозять поранених і місця вже майже немає, йдеться в сюжеті ТСН.

Якщо зранку поранення були пов'язані з опіками та гранатами, то зараз все змінилося. Ледь притомні тіла доправляють у лікарню, щоб надати допомогу. Пацієнти переконують, що це наслідок побоїв.

Одного разу з лікарні навіть вивозили на каталці тіло, закрите простирадлом. Лікарі не дозволяли протестувальникам подивитися на того, кого накрили.

За останніми підрахунками в лікарні лежать мінімум 70 людей. Відомо про дві ампутації, вибиті очі, пошкоджені кінцівки. Лікарі дістають із людей кулі – вже утворилися черги в операційні. Від наркозу люди відходять просто біля корпусу лікарні, бо всередині для них немає місця.