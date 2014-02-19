МВС: Міліція не використовує вогнепальну зброю, у мітингувальників стріляли "агресивно налаштовані" активісти

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Як стверджують в МВС, правоохоронці використовують виключно пристрої для відстрілу травматичних набоїв.

«Під час охорони громадського порядку та локалізації масових заворушень у центрі Києва працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України не використовують вогнепальну зброю», - йдеться в повідомленні.

Читайте також6 правоохоронців загинули від вогнепальних поранень під час масових заворушень в Києві - МВСПри цьому в МВС заявили, що, «враховуючи характер поранень у загиблих цивільних осіб (сліпі поранення, поранення у потилицю), а також характеристики зброї, що вилучається, можна припустити, що ці тілесні ушкодження могли бути спричинені потерпілим самими агресивно налаштованими мітингувальниками».

Читайте такожНіхто не уникне відповідальності за сьогоднішні події - ПшонкаЯк повідомляв УНІАН, за даними МОЗ, під час зіткнень між протестувальниками і правоохоронцями у Києві станом на 6.00 19 лютого загинули 25 осіб. ”Померло 25 осіб: вісім з них – після госпіталізації в міські заклади охорони здоров’я (в тому числі журналіст газети ”Вести”), чотири в госпіталі МВС, 13 загиблих було доставлено до Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи”, - йдеться у повідомленні.

Читайте такожПід час протистояння в Києві загинуло вже 25 осіб, 241 осіб госпиталізовано- КМДАТим часом на Майдані заявляють, що кількість загиблих під час сутичок у Києві наближається до трьох десятків. За даними керівника медичної служби Майдану Олега Мусія, жертвами протистояння стали 20 мітингарів, ще близько півтисячі поранені.