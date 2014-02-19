Українці заблокували КПП ”Корчова - Краковець” на кордоні з Польщею

Кілька сотень українців заблокували рух через один з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею - ”Корчова - Краковець”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Прикордонної служби Польщі.

Прес-секретар Бещадського відділу польських прикордонників Ельжбета Пікор сказала агентству, що рух через цей пункт пропуску, який є найбільшим у Підкарпатському воєводстві, зупинилося сьогодні вранці.

”Вранці українська прикордонна служба повідомила польським прикордонникам про те, що на шляху до пункту пропуску «Корчова - Краковець» з української сторони блокується дорога. Збирається все більше людей. Українські прикордонники припинили роботу, тому що немає можливості в'їзду і виїзду”, - сказала співрозмовниця агентства.

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Вона зазначила, що польська прикордонна служба рекомендує особам, бажаючим поїхати в Україну, скористатися іншими пунктами пропуску.

Прес-секретар польської прикордонної служби Агнешка Голиас сказала УНІАН, що польська сторона станом на ранок 19 лютого не має даних про те, що ще якісь з семи діючих автомобільних пунктів пропуску з Україною були заблоковані.

”Ситуація розвивається дуже динамічно. Зараз не знаємо, що буде через годину. Спочатку ми мали інформацію, що там 20 чоловік, тепер є інформація, що там вже 200”, - сказала вона, розповідаючи про блокування пункту пропуску ”Корчова - Краковець”.

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За даними польських прикордонників, в минулому році наземні пункти кордоні України та Польщі перетнули близько 5960000 автомобілів, або в середньому понад 16 тис. на добу.

Згідно з раніше оприлюдненими даними, найбільшим пунктом пропуску на польсько-українському кордоні, який може пропустити 7000 автомобілів, є ”Дорогуськ-Ягодин” у Волинській області, в той час як пропускна спроможність більшості інших пунктів становить близько 2-3 тисяч авто на добу.

Найменшим пунктом є ”Крощенко - Смільниця”, через який кордон перетинають лише кілька сотень автомобілів.