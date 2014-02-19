У Комсомольську невідомі підпалили офіс Партії регіонів

Про це УНІАН повідомили в міліції Комсомольська. За їх даними, цеглиною було розбито шибку, і в середину кинуто пляшку з горючою рідиною, внаслідок чого пошкоджені меблі і приміщення. Пожежа була ліквідована о 22.35, постраждалих немає. Сума збитку встановлюється.

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Зараз Комсомольським міськвідділом міліції відкрито кримінальне провадження за статтею 194 частини 2 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна, здійснене шляхом підпалу), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.