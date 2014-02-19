Міліція відкрила майже 40 кримінальних справ за "умисні вбивства" та "масові заворушення"

Про це заявив заступник начальника Головного слідчого управління МВС Олег Татаров, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх військ.

За його словами, це стосується як столиці, так і регіонів. Із них у Києві зареєстровано 24 кримінальні провадження. «Зокрема, за умисні вбивства, організацію масових заворушень, посягання на життя працівників правоохоронних органів. Поряд з цим відкриті провадження за фактами захоплення адміністративних будівель, вчинення масових заворушень та підпали органів влади у Львівській, івано-Франківській, Волинській, Рівненській областях», - сказав Татаров.

За словами представника ГСУ, до правоохоронних органів доставлено 77 осіб, 58 із них уже затримано процесуально. Наразі вирішується питання про затримання ще 10 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, додав він.

«На жаль, маємо 24 особи, які загинули під час сутичок. 10 із них правоохоронці, 14 – цивільні особи. Деякі з них мають вогнепальні поранення, в переважній більшості, це сліпі поранення. Можна стверджувати про те, що вони вчиненні з вогнепальної зброї, яка є переробленою. Можливо, вистріли були в натовпі», - заявив Татаров.

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Міліція встановлює обставини вчинення кримінальних правопорушень і з`ясовує, хто до них причетний, додав він.

За словами Татарова, «міліцією вилучається зброя, яка залишається зловмисниками при спробі уникнути від кримінальної відповідальності. Зараз її досліджують, в тому числі перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів».

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестуючими на Майдані і силовиками. За попередніми даними, загинуло 25 чоловік, більше тисячі поранені, сотні госпіталізовані.

В цей день мало відбутися засідання Верховної Ради України. Опозиція вимагала включити до порядку денного постанови щодо повернення до Конституції 2004 року, але керівництво парламенту, за твердженням опозиції, відмовлялось це робити.