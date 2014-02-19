Штурм Майдану призначено на 18.00 - опозиція
15:25, 19 лютого 2014Політика
1 0
Сьогодні, 19 лютого, на 18.00 влада готує повторний силовий штурм Майдану.
Опозиція стверджує, що штурм Майдану призначено на 18 годину вечора 19 лютого
Таку інформацію отримав Штаб національного спротиву зі своїх джерел, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».
За даними Штабу, зараз силовиків приводять у повну бойову готовність, видають спеціальну амуніцію та боєприпаси.
"Прохання до всіх киян, які хочуть захистити столицю та свою країну від кримінальної окупації, збиратися на Майдані, щоб разом відбити атаку та "зачистку" мирного протесту. Ми маємо гуртуватися та діяти спільно, щоб перемогти ", - йдеться у заяві Штабу національного спротиву.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter