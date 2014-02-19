Штурм Майдану призначено на 18.00 - опозиція

Таку інформацію отримав Штаб національного спротиву зі своїх джерел, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

За даними Штабу, зараз силовиків приводять у повну бойову готовність, видають спеціальну амуніцію та боєприпаси.

"Прохання до всіх киян, які хочуть захистити столицю та свою країну від кримінальної окупації, збиратися на Майдані, щоб разом відбити атаку та "зачистку" мирного протесту. Ми маємо гуртуватися та діяти спільно, щоб перемогти ", - йдеться у заяві Штабу національного спротиву.