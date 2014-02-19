У Полтаві міліція відтіснила мітингувальників від ОДА, люди готуються до нової атаки
У Полтаві міліція відбила атаку прихильників Євромайдану, які намагалися захопити будівлю облдержадміністрації.
Як передає кореспондент УНІАН, після того, як мітингувальники почали закидати адмінбудинок коктейлями Молотова і петардами, з ОДА вийшли близько 200 правоохоронців у шоломах і зі щитами.
Вони почали відбиватися від протестувальників світлошумовими гранатами. Правоохоронці відтіснили протестувальників з площі біля ОДА.
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Мітингувальники відступили. Разом з тим вони звідусіль несуть коктейлі Молотова і камені, а також розбирають бордюр.
Як повідомляв УНІАН, після погрому і підпалу центрального офісу Полтавської обласної організації Партії регіонів мітингувальники прийшли до облдержадміністрації і почали бити вікна і штурмувати адмінбудинок Полтавської ОДА.