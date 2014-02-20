Генсеки ООН і НАТО закликають до припинення насильства в Україні

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун знову закликав до припинення насильства на Україні і попросив українську владу утримуватися від надмірного застосування сили проти демонстрантів, йдеться в поширеній у середу заяві офіційного представника всесвітньої організації Мартіна Несіркі.

"Він настійно закликає негайно покласти край насильству і знову підкреслює, що вдаватися до нього будь-якій із сторін неприйнятно", - йдеться в заяві.

За словами Несіркі, Пан Гі Мун "так само закликає уряд утриматися від застосування надмірної сили, підкреслюючи необхідність для уряду дотримуватися норм міжнародних прав людини".

Генеральний секретар знову закликав негайно відновити відвертий і конструктивний діалог для врегулювання політичної кризи і проблем безпеки.

"Він закликає українську владу діяти рішуче для пошуку мирного вирішення кризи шляхом, що відповідає вимогам і сподіванням українського народу", - сказав Несіркі.

Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен також стурбований тим, що в Україні відновилося насильство. Особливо його стривожили повідомлення про загиблих. Він також закликав усіх до мирного обговорення ситуації, наприклад, через парламентський процес.

За матеріалами РИА Новости, Belnovosti.by