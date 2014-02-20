У Києві запрацювало метро

«Київський метрополітен приступив до відновлення роботи станцій та руху поїздів», - сказано у повідомленні.

Водночас зазначається, що зачиненими для входу й виходу пасажирів залишаються всі пересадочні вузли та станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Театральна», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», «Поштова площа», «Арсенальна». Поїзди слідуватимуть повз ці станції без зупинки.

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Станція «Вокзальна» буде зачинена для входу пасажирів та працюватиме лише на вихід. Поїзди на цій станції зупинятимуться для висадки пасажирів.

Київський метрополітен звертається до пасажирів із переконливим проханням зберігати спокій, дотримуватись громадського порядку та Правил користування метрополітеном під час поїздки в метро.

Нагадаємо, метро в столиці не працювало з 18 лютого.

Як заявляв голова КМДА Володимир Макеєнко, «припинення роботи Київського метрополітену є вимушеним заходом за зверненням Служби безпеки України у зв’язку з масовими повідомленнями до різних органів влади про можливі терористичні акти, мінування, перевезення горючих матеріалів».