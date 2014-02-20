У ВР зареєструвались 227 депутатів, засідання відновлено

Віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський відкрив екстрене засідання Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, Кошулинський заявив, що в сесійній залі зареєструвались 227 народних депутатів.

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Система “Рада” не працює, тому депутати прийматимуть рішення шляхом підняття рук.

Він поставив на голосування питання, хто за те, щоб працювати далі шляхом підняття рук. Цю пропозицію підтримали всі 227 народних депутатів.