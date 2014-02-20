У Львові горить база “Беркуту”

Як повідомив керівник прес-центру ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, на місце події вже прибули рятувальні підрозділи, які приступили до гасіння вогню.

Він зазначив, що наразі невідомо, чи на базі є люди. А питання про евакуацію він наразі не коментує.

На місце події з'їжджаються пожежні машини та швидка допомога.

Як розказали очевидці, судячи з одночасного загоряння з кількох сторін, було скоєно підпал “коктейлями Молотова”.