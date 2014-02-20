У Львові горить база “Беркуту”
20:05, 20 лютого 2014Політика
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Як передає кореспондент УНІАН, в ці хвилини на вулиці Тролейбусній, де знаходиться база спецпідрозділу “Беркут”, сталася пожежа.
Як повідомив керівник прес-центру ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев, на місце події вже прибули рятувальні підрозділи, які приступили до гасіння вогню.
Він зазначив, що наразі невідомо, чи на базі є люди. А питання про евакуацію він наразі не коментує.
На місце події з'їжджаються пожежні машини та швидка допомога.
Як розказали очевидці, судячи з одночасного загоряння з кількох сторін, було скоєно підпал “коктейлями Молотова”.
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