Два районні суди в Києві побоялися садити активістів у СІЗО – нардеп

Це - Сергій Швець, Олександр Катернюк, Вадим Бондаренко, Олександр Ярощук, Сергій Тимофієнко, Сергій Ковальчук, Олександр Прадеус, Іван Клочан, Петро Чікурко, Микола Чаплін, Віктор Кононенко, Олексій Герзанич.

Сьогодні Павло Петренко та Андрій Пишний також відстояли у Деснянському районному суді Костянтина Мирошниченка та Анатолiя Кайгородова. Їх відспустили під домашній арешт.

При цьому на самі засідання затримані хлопці не потрапили – їм обирали міру запобіжного заходу заочно. «Це робиться за вказівкою згори. Це вже не надзвичайний стан, який де факто введено в країні, а просто 30-ті роки минулого століття, коли без права на захист невинуватих людей судили прямо в казематах», - повідомляє Павло Петренко на своїй сторінці у Фейсбук.

Депутат закликає всіх, хто постраждав від дій силовиків, хто втратив рідних, близьких чи друзів звертатися до Центру правового захисту Штабу національного спротиву. Тут адвокати надають безкоштовну юридичну допомогу.

Нагадаємо, що Центр працює цілодобово. Ви можете звернутися для отримання необхідної юридичної допомоги за телефонами:

(044)-278-26-94

(044)-220-17-71

(068)-717-09-82

(068)-717-09-63

(063)-753-13-45

(063)-127-63-50

http://eurozahyst.org/