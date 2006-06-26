Триває матч Україна – Швейцарія

У першій чверті матчу сторони створили по два-три доволі небезпечних моменти, основна боротьба точиться у середині поля, деяка територіальна перевага за Швейцарією, суперники України здійснюють помітно менше помилок при передачі. Щільність боротьби за м`яч – висока, жорсткість – в кількох випадках на межі фолу: на 19-й хвилині Джуру (192 см) поштовхами в спину зім`яв прорив Вороніна.

На 13-й хвилині Шовковській в стрибку відбив сильний дальній удар Вікі (швейцарці перехопили довгий поперечний пас Тимощука на самому початку української атаки).

На 20-й хвилині Шевченко пішов на гольовий удар головою в падінні: м`яч з відскоком від землі потрапив у верхню штангу.

На 22-й швейцарці пробили в хрестовину з 35-метрового штрафного.