ДАІ зняла обмеження на в'їзд у Київ

Про це повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на Департамент ДАІ МВС України.

Згідно з інформацією ДАІ, в даний момент наряди Державтоінспекції в штатному режимі чергують тільки на КПП на в'їздах у місто. Всі інші обмеження, в тому числі перекриття частини смуг на автошляхах, зняті.

Читайте такожВїзди в Київ перекриті піском та вантажівками, на дорогах кілометрові заториНагадаємо, з 19 лютого працівники ДАІ обмежили в'їзд автотранспорту в Київ. По цілому ряду доріг проїзд транспорту в місто здійснювався або по одній смузі, або і зовсім був перекритий. У підсумку на в'їздах в місто утворилися затори.