ВР сьогодні може розглянути питання про повернення до Конституції 2004 - Мірошниченко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Мірошниченко додав, що відповідний законопроект вже напрацьований і є у парламенті.

Читайте такожЯнукович підписав Угоду з урегулювання кризи в Україні

“Ми працювали разом з нашими колегами від опозиції. Він передбачає редакцію закону 2222, який вносить зміни до Конституції в 2004 році з урахуванням поправок, які ми проголосували в 2011 році і в 2013 році”, - зазначив депутат.

Він додав, що йдеться, зокрема, про посилення ролі парламенту в частині контрольних функцій та синхронізації виборів місцевих рад, парламенту і Президента.

Читайте такожЯнукович ініціює дострокові президентські вибори

“Консенсус тут існує. Ніяких намагань маніпулювати процесом ухвалення цього закону немає. Цей закон є певною мірою сумнівним, з точки зору чистоти юридичної процедури, але в умовах, коли гинуть люди, ми повинні приймати політичні рішення і бажано, щоб вони були прийняті конституційною більшістю”, - сказав Мірошниченко.