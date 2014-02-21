ВР сьогодні може розглянути питання про повернення до Конституції 2004 - Мірошниченко
Представник Президента у парламенті, народний депутат від Партії регіонів Юрій Мірошниченко вважає, що сьогодні в парламенті може бути розглянуто питання щодо повернення до Конституції 2004 року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
Мірошниченко додав, що відповідний законопроект вже напрацьований і є у парламенті.
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“Ми працювали разом з нашими колегами від опозиції. Він передбачає редакцію закону 2222, який вносить зміни до Конституції в 2004 році з урахуванням поправок, які ми проголосували в 2011 році і в 2013 році”, - зазначив депутат.
Він додав, що йдеться, зокрема, про посилення ролі парламенту в частині контрольних функцій та синхронізації виборів місцевих рад, парламенту і Президента.
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“Консенсус тут існує. Ніяких намагань маніпулювати процесом ухвалення цього закону немає. Цей закон є певною мірою сумнівним, з точки зору чистоти юридичної процедури, але в умовах, коли гинуть люди, ми повинні приймати політичні рішення і бажано, щоб вони були прийняті конституційною більшістю”, - сказав Мірошниченко.