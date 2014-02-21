Черновецький пообіцяв виділити 10 млн грн сім'ям загиблих активістів

Екс-мер Києва Леонід Черновецький заявив про виділення ним 10 млн грн всім сім`ям загиблих активістів станом на 21 лютого 2014 року.

«Я до глибини душі вражений жертвами, яких зазнав український народ в результаті конфлікту в Києві. У мене немає слів, якими б міг висловити свій біль! Відповідально заявляю про виділення мною суми - 10 000 000 грн всім сім`ям загиблих станом на 21 лютого 2014 року», - заявив Черновецький на своїй сторінці в Facebook.

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«Чітко усвідомлюю те, що жодні гроші не можуть компенсувати втрату рідних, близьких, коханих, але стояти осторонь не можу. Компенсація буде виплачена незалежно від того, яку позицію - влади чи опозиції, займав загиблий. Вбивцю від потерпілого відрізнити зможу. І в цьому мені допоможуть самі люди. Зараз мої служби готують все необхідне з організації цього процесу» , - зазначив Черновецький.

Як повідомляв УНІАН, Черновецький пішов з посади мера Києва в 2011 році. Фактично Черновецький перестав виконувати функції міра після обрання Президентом Віктора Януковича. До цього влада і опозиція звинувачували Черновецького в багатомільярдних зловживаннях і махінаціях із землею, а також у незаконному відчуженні активів.