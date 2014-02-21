Мер Чернігова вийшов з Партії регіонів

17:34, 21 лютого 2014
Політика
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Чернігівський міський голова Олександр Соколов заявив про свій вихід з лав Партії регіонів. 

Олександр Соколов / monitor.cn.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування із журналістами по завершенню зборів депутатів Чернігівської міської ради.

”Щоб був мир і спокій, злагода і взаєморозуміння у нашій громаді, я прийняв рішення вийти з рядів Партії регіонів”, - зазначив міський голова.

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Він пояснив, що ніколи інтереси партії не можуть бути вище інтересів міста і його мешканців. 

”Головна партія – це партія чернігівців”, - наголосив Соколов.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого про свій вихід із Партії регіонів заявив голова Чернігівської обласної ради Анатолій Мельник.

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