Мер Чернігова вийшов з Партії регіонів
17:34, 21 лютого 2014Політика
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Чернігівський міський голова Олександр Соколов заявив про свій вихід з лав Партії регіонів.
Олександр Соколов / monitor.cn.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спілкування із журналістами по завершенню зборів депутатів Чернігівської міської ради.
”Щоб був мир і спокій, злагода і взаєморозуміння у нашій громаді, я прийняв рішення вийти з рядів Партії регіонів”, - зазначив міський голова.
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Він пояснив, що ніколи інтереси партії не можуть бути вище інтересів міста і його мешканців.
”Головна партія – це партія чернігівців”, - наголосив Соколов.
Як повідомляв УНІАН, 20 лютого про свій вихід із Партії регіонів заявив голова Чернігівської обласної ради Анатолій Мельник.
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